Puglia, in arrivo 200mila euro per contrastare la violenza di genere

BARI - La prima commissione del Consiglio regionale della Puglia ha approvato uno stanziamento di 200mila euro per il contrasto alla violenza di genere e sulle donne. Circa 100mila euro serviranno a costituire il Fondo di solidarietà per il patrocinio legale e altri 100mila euro per incentivare la promozione e l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione e di ascolto. "E' stata scritta un’altra pagina di buona politica, noi saremo sempre dalla parte di chi è vittima di discriminazioni e di soprusi fisici e psichici», commenta il consigliere regionale Giuseppe Turco di Senso Civico-Un nuovo Ulivo per la Puglia, firmatario dell’emendamento che, approvato, ha dato il via libera allo stanziamento. Secondo l’ultimo monitoraggio della violenza sulle donne in Puglia, il 72% delle 785 denunce del 2016 risulta presentato da donne economicamente non autosufficienti o quasi.