Mittal Taranto, premier Conte: «Accordo con Invitalia è nel vivo»

«Sull'Ilva stiamo procedendo proprio in questi giorni per definire il coinvestimento pubblico e dare

così attuazione agli accordi già sottoscritti il 4 marzo scorso. Il soggetto individuato a questo fine è Invitalia e la trattativa con Arcelor Mittal per definire i dettagli della nuova governance è entrata nel vivo»: lo scrive il premier Giuseppe Conte in un passaggio di un suo post su Fb nel quale si è soffermato anche sulla vicenda della Banca Popolare di Bari.

Popolare Bari, ok a trasformazione in Spa.

Conte: «Passaggio importante» Lo ha annunciato Antonio Blandini, uno dei due commissari straordinari della BpB al termine dell’assemblea