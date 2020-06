Banca Popolare Bari: ok a trasformazione in Spa e aumento capitale

«Pochi minuti fa abbiamo proclamato l’approvazione da parte dell’assemblea straordinaria dei soci della Banca popolare di Bari delle proposte di trasformazione della banca in società per azioni e di aumento di capitale destinato al Fondo interbancario e a Medio credito centrale, previa copertura delle perdite e ricostituzione di un capitale minimo di 10 milioni di euro». Lo ha annunciato Antonio Blandini, uno dei due commissari straordinari della BpB al termine dell’assemblea.

Il 96% dei soci in assemblea ha votato a favore della trasformazione della Banca popolare di Bari in Spa. Lo hanno comunicato i commissari straordinari al termine dell’assemblea. «Siamo particolarmente emozionati - ha detto il commissario Antonio Blandini - dell’approvazione con circa il 96% di voti favorevoli. Questo vuol dire che il progetto è stato pienamente compreso, che la banca continua e che ci sarà una banca nel Mezzogiorno e per il Mezzogiorno». "C'è stata una partecipazione straordinaria - ha aggiunto Blandini - siamo riusciti a tenere l’assemblea in prima convocazione, ipotesi credo praticamente unica in una banca popolare, con oltre 35mila soci intervenuti in assemblea e che hanno ritenuto di esprimere la propria voce e dare il proprio contributo in questo fondamentale passo di rilancio della banca».

«Questa operazione costituisce un punto di svolta, perché rispetto alle soluzioni di altre crisi bancarie degli ultimi anni, questa operazione conserva il mantenimento della qualità di azionisti, consente di prospettare un futuro, quindi assicura le somme per poter provvedere all’adempimento dei debiti della banca, incluse le obbligazioni subordinate». Lo ha spiegato Antonio Blandini, commissario straordinario della Banca popolare di Bari con il collega Enrico Ajello, al termine della assemblea che ha deliberato la trasformazione in Spa. "E' una continuità in bonis - ha detto Blandini -. Questa assemblea straordinaria sancisce il percorso pienamente positivo che la banca avrà nei prossimi mesi e nei prossimi anni, che siamo certi sarà importante, anche con l’innesto di Mcc, per lo sviluppo dell’economia dei territori del Mezzogiorno». I commissari hanno voluto esprimere «gratitudine ai soci che si sono espressi in maniera così eccezionale, ma questo è anche un atto di grande responsabilità per la banca che a questo punto deve rispondere a questo interesse, a questa partecipazione e lo farà con le attività dei prossimi mesi e prossimi anni. E grazie anche ai clienti, ai lavoratori e alle lavoratrici, al team che ha condotto in porto questa operazione e a tutte le autorità: Mef, Governo, autorità di vigilanza, Parlamento»