Coronavirus in Italia, 175 nuovi positivi e 8 decessi in 24 h: numero più basso dall'inizio della pandemia

Sono 175 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, di cui 77 registrati in Lombardia, pari al 44% del totale.

In otto regioni invece si registrano zero contagiati: si tratta di Basilicata, Molise, Valle d'Aosta, Umbria, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Campania.

I dati sono forniti dal ministero della Salute. Rispetto alla giornata precedente si sono registrati 175 casi positivi, 8 decessi e 969 guarigioni/dimissioni.

Con queste cifre il totale delle persone diagnosticate positive dall’inizio dell’epidemia è salito a 240.136, quello relativo alle vittime a 34.716 e quello delle dimissioni/guarigioni a 188.584.

Quanto invece al numero degli attualmente positivi presenti sul suolo nazionale esso ammonta a 16.836. Un dato in continua decrescita che ha visto una diminuzione pari a 802 unità. La stragrande maggioranza degli infetti, pari a 15.479, si trova in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi, 1.260 sono invece ricoverati e 97 sono intubati in terapia intensiva.