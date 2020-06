Puglia, Fdi-Fi contro Emiliano: «Deve portare piano assunzioni in Consiglio»

BARI - «Portare il piano» di assunzioni preparato della Regione Puglia «in Consiglio regionale, corredato dalle leggi regionali e nazionali, per discuterlo». E' la richiesta che i capigruppo di Fratelli d’Italia e Forza Italia, rispettivamente Ignazio Zullo e Nino Marmo, rivolgono al presidente Michele Emiliano in una lettera inviata questa mattina. I due gruppi di opposizione puntano l’indice contro gli annunci di assunzioni e internalizzazione fatti nei giorni scorsi da Emiliano, dal 118 ai lavoratori dei Cup.

«Presidente Emiliano - si legge nella lettera - a tre mesi esatti dalle elezioni, e messa momentaneamente da parte l'emergenza Covid-19, è entrata ormai nel vivo la sua giostra elettorale, con gli annunci di internalizzazioni, di stabilizzazioni di massa. La precarietà del lavoro e dell’esistenza stessa di una persona e di una famiglia rappresenta un problema troppo delicato e importante perché possa essere oggetto di una strumentalizzazione così disinvolta e nessuno merita di essere ingannato, preso in giro o condizionato nella propria libertà di scelta e decisione, sarebbe un inganno e una sconfitta della democrazia». Fdi e Fi sottolineano che la Giunta ha «avuto 5 interi anni per procedere alle stabilizzazioni, e la tempistica induce perlomeno a sospetti e dubbi». «Noi - concludono - siamo prontissimi a fare la nostra parte: ma con il pieno rispetto delle normative vigenti, per evitare che i provvedimenti varati possano essere poi impugnati dal governo nazionale o davanti a un tribunale amministrativo».