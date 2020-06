Coronavirus in Puglia, un nuovo caso nel Leccese (su 1378 test ) e altri 2 decessi

Il numero dei contagi da Coronavirus in Puglia, che ieri era pari a zero, sale oggi di una sola unità. Dopo un giorno all'insegna del «covid free», si registra nel Leccese un nuovo contagio da coronavirus 1.378 test effettuati. Purtroppo crsce il numero delle vittime: sono stati registrati, infatti, altri 2 decessi: 1 in provincia di Bari e 1 in provincia di Foggia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 148.627 test; 3.572 sono i pazienti guariti; 410 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.516, così suddivisi:

1.488 nella Provincia di Bari

380 nella Provincia di Bat

656 nella Provincia di Brindisi

1.164 nella Provincia di Foggia;

520 nella Provincia di Lecce;

280 nella Provincia di Taranto;

28 attribuiti a residenti fuori regione