Fase 2, FdI Puglia attacca la Regione: «Nel dimenticatoio le agenzie di viaggio»

BARI - «All’indomani della pubblicazione dei tanto decantati bandi» regionali per il sostegno a imprese e professionisti colpiti dall’emergenza Covid, «registriamo proprio sul fronte del sostegno al turismo - che in queste settimane abbiamo sentito riecheggiare con grande enfasi in dirette social e conferenze stampa - l’assenza di misure specifiche per le agenzie di viaggio. Una dimenticanza gravissima se consideriamo che proprio queste sono fra i principali protagonisti dell’attività di promozione del territorio e di assistenza al turista». E’ la critica mossa dal gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale al governo Emiliano.

«La manovra del governo regionale - sostengono - non ci convince ma ci auguriamo sinceramente che possa rappresentare una anche minima risposta alla domanda di sostegno che giunge da partite Iva, famiglie e semplici cittadini ormai allo stremo a causa di una pandemia che non è solo sanitaria, ma anche economica e sociale». «Ma - concludono i consiglieri - come sempre accade in economia, sarà dalle categorie degli imprenditori, degli artigiani, degli agricoltori, dei professionisti che arriverà il giudizio più attendibile sull'efficacia delle misure messe in campo»