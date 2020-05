Coronavirus Italia, 416 nuovi positivi, ma i morti sono oltre 100. Via libera agli spostamenti tra regioni dal 3 giugno

L’emergenza Coronavirus in Italia si avvia a un nuovo allentamento delle misure restrittive anti-contagio: dal mercoledì 3 giugno saranno infatti consentiti gli spostamenti tra regioni e saranno anche aperti i confini nazionali ai paesi europei. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, in Italia sono 43.691 le persone attualmente positive al Coronavirus, a fronte di 33.340 deceduti e 155.633 guariti per un totale di 232.664 casi registrati finora.

IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE - È di 43.691 persone attualmente positive (-2.484 rispetto a ieri), 33.340 deceduti (+122) e 155.633 guariti (+ 2.789), per un totale di 232.664 casi (+416), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diramato dalla Protezione Civile. Dei 43.691 attualmente positivi, 6.680 sono ricoverati in ospedale (-414), 450 necessitano di cure in terapia intensiva (-25), mentre 36.561 si trovano in isolamento domiciliare (-2.045). Nella giornata di oggi sono stati effettuati 69.342 tamponi (ieri erano stati 72.135). Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi effettuati è dello 0,6 per cento: un dato che si abbassa ulteriormente rispetto a ieri, quando era arrivato allo 0,7 per cento. In Lombardia ancora 221 nuovi casi e 67 morti registrate nella giornata di oggi.

I numeri del bollettino di oggi certificano dunque la continua discesa dei pazienti ricoverati in ospedale e in terapia intensiva, come anche quella delle persone in isolamento domiciliare. Incoraggiante anche il numero dei nuovi positivi, mentre torna a preoccupare il livello di decessi: oggi, infatti, torniamo sopra i 100.