Coronavirus Italia, 229.327 casi totali e 119 morti nelle ultime 24 ore

Il bollettino sull’epidemia di Covid-19 in Italia aggiornato alle ore 17 indica 57.752 attualmente positivi (in calo rispetto ai 59.322 di ieri, -1.570). I guariti sono saliti a quota 138.840 (ieri erano 136.720, +2.120). Il numero di deceduti complessivi da inizio emergenza è 32.735 (ieri 32.616, +119). I casi totali sono 229.327 (ieri erano 228.658, +669). Dei 57.752 attualmente positivi 8.695 sono ricoverati con sintomi (ieri 8.957, flessione di -262), 572 in terapia intensiva (ieri 595, -23), 48.485 in isolamento domiciliare (ieri 49.770, -1.285).

Nelle ultime 24 ore sono guarite 2.120 persone. I tamponi eseguiti sono stati 72.410 in un giorno, quelli complessivi sono 3.391.188.

Aumentati, intanto, i controlli nel primo weekend della Fase 2. Osservate speciali le zone della movida. Per il commissario per l'emergenza Arcuri: "Il sistema tiene ma la partita non è vinta".