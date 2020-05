Coronavirus in Puglia, 9 nuovi positivi su 2.036 tamponi: 7 nel Brindisino. Altri 4 morti in 24 ore

Quattro province si attestano a zero contagi, mentre in altre due (Bari e Brindisi) si registrano 9 nuovi positivi. Sale dunque a 4.448 i casi accertati di Covid 19 in Puglia dall'inizio della pandemia. In totale sono 2.157 i pazienti guariti. I casi attualmente positivi sono 1.805.

Sono 9 i nuovi contagi, emersi dai 2.036 test effettuati nella regione, così suddivisi: 1 nella provincia di Bari; 0 nella provincia Bat; 7 nella provincia di Brindisi; 0 nella provincia di Foggia; 0 nella provincia di Lecce; 0 nella provincia di Taranto. Per 1 caso è in corso di attribuzione la provincia di appartenenza.

Aumenta anche il numero delle vittime: sono stati registrati 4 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Lecce, 1 residente fuori regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 101.738 test. I 4.448 sono così divisi: 1.462 nella provincia di Bari; 381 nella provincia Bat (un caso eliminato dal database); 651 nella provincia di Brindisi; 1.135 nella provincia di Foggia; 511 nella provincia di Lecce; 278 nella provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione; 2 per il quale è in corso l'attribuzione della relativa provincia.