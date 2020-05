Puglia, giunta regionale approva fondi per non-autosufficienti e linee guida per manutenzione lidi

Per l’emergenza Covid-19, la Giunta regionale ha approvato oggi uno stanziamento di 41,5 milioni di euro per un contributo straordinario di 800 euro mensili in favore delle persone residenti in Puglia in condizione di gravissima non autosufficienza, per il periodo compreso tra l’1 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

Il trasferimento economico avverrà in favore dei nuclei in cui vivono disabili e anziani in condizione di gravissima non autosufficienza per i quali intervenga un 'care giver' familiare, oppure altre figure professionali. La platea dei potenziali beneficiari è stimata in circa 7.400 persone.

La Giunta regionale pugliese ha approvato le nuove linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge, rielaborate per l’emergenza coronavirus. Si tratta di prescrizioni per gli interventi di sistemazione delle spiagge funzionali alla riapertura degli stabilimenti balneari.

«La preparazione e sistemazione delle spiagge - si legge nel documento - consiste esclusivamente nel livellamento delle superfici di spiaggia emersa e può essere attuata laddove si renda necessaria per la regolare fruizione degli arenili durante la stagione balneare. Tale attività, a carico dei concessionari degli stabilimenti balneari, deve essere effettuata previa comunicazione al Comune costiero competente».

Per la pulizia durante la stagione balneare, la Regione stabilisce che «è a carico dei concessionari degli stabilimenti e non necessita di alcuna comunicazione all’Ente territoriale rientrando fra le attività ordinarie di gestione delle spiagge». Viene evidenziato anche che i «concessionari, durante il periodo di apertura degli stabilimenti, devono curare l’estetica, il decoro, l’igiene e la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare, nonché la pulizia delle aree alle stesse limitrofe, per una larghezza non inferiore a metri 20, non oggetto di altre concessioni, e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia».

Sul distanziamento degli ombrelloni in spiaggia e le altre misure di sicurezza per limitare il rischio di contagio del Covid19, la Regione Puglia incontrerà nei prossimi giorni, forse giovedì, i rappresentanti dei gestori dei lidi, per un confronto sulle linee guida inserite nel «Manuale della sicurezza" regionale elaborato dalle Università pugliesi.