Puglia, confermata apertura 18 maggio: «Mancano linee guida Inail ma non perdiamo tempo»

BARI - Anche senza le linee guida dell’Inail, «il 18 maggio noi apriamo lo stesso parrucchieri, estetisti e saloni di bellezza perché abbiamo fatto le linee guida regionali che ci paiono più che sufficienti». Lo ha annunciato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

«Se arrivano le linee guida Inail - ha spiegato - le applicheremo, se non arrivano noi apriamo lo stesso». In Puglia, ha evidenziato, si andrà «dal barbiere come se si dovesse entrare in un reparto di rianimazione. Non perderemo certo tempo perché l’Inail è in ritardo».