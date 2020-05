Coronavirus Puglia, continua il calo dei contagi: 9 casi su 724 tamponi. Altre 5 vittime

Lento ma costante il calo dei contagi da Coronavirus in Puglia: la regione tramite il consueto bollettino ha reso noto che nella giornata di ieri sono stati analizzati 724 tamponi per l'infezione da Covid-19 e sono risultati positivi 9 casi (ieri erano 11 su una base di poco più di un migliaio di test). I contagi registrati oggi sono suddivisi così: 6 nella Provincia di Bari; 0 nella Provincia Bat; 0 nella Provincia di Brindisi; 2 nella Provincia di Foggia; 0 nella Provincia di Lecce; 1 nella Provincia di Taranto.

Sono stati registrati 5 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 provincia di Brindisi, 2 in provincia Bat, 1 in provincia di Foggia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati in totale 67.167 test: 429 sono le persone complessivamente decedute, 779 i pazienti guariti, e 2945 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi al Covid-19 in Puglia è di 4.153 così divisi: 1328 nella Provincia di Bari; 379 nella Provincia di Bat; 582 nella Provincia di Brindisi; 1070 nella Provincia di Foggia; 497 nella Provincia di Lecce; 265 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.