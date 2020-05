Fase 2 in Puglia, in arrivo 34 mln alle imprese per investimenti

BARI - La Regione Puglia, nell’ultima settimana, ha emesso mandati di pagamenti per sostenere gli investimenti delle imprese per 34 milioni di euro. Lo sottolinea l'assessore allo Sviluppo economico, Mino Borraccino: «Per aiutare il sistema delle imprese pugliesi - commenta - avevamo sollecitato le tecnostrutture regionali interessate a fare presto e ad accelerare i pagamenti alle imprese. Questi ulteriori 63 provvedimenti chiusi dall’assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia si vanno a sommare quindi a quanto fatto nelle settimane precedenti. Parliamo dell’erogazione di ingenti fondi regionali e ringrazio, per la solerzia e il grande lavoro svolto pure in smart working, tutti i funzionari della Sezione competitività, guidata dalla dottoressa Gianna Elisa Berlingerio. Abbiamo sostenuto e stiamo continuando a farlo ogni settimana, in un momento di grave difficoltà, imprese di diversi settori, dal manifatturiero al settore turistico».