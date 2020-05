Coronavirus Puglia, continua il calo dei contagi: 11 casi nelle ultime 24 ore. 2 decessi nel Leccese

Continua ancora il calo della curva dei contagi da Coronavirus in Puglia: ieri erano stati riscontrati 34 nuovi casi su una base di 1078 tamponi, oggi su un numero di test praticamente uguale (1073) sono stati registrati 11 casi, secondo quanto riporta il bollettino diffuso dalla Regione Puglia. I nuovi contagi sono distribuiti in questo modo: 3 nella Provincia di Bari; 2 nella Provincia Bat; 1 nella Provincia di Brindisi; 2 nella Provincia di Foggia; 2 nella Provincia di Lecce; 0 nella Provincia di Taranto. Per 1 caso è in corso l’attribuzione della provincia di provenienza.

Ci sono state altre due vittime, entrambe della provincia di Lecce. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 66.443 test: 2955 sono le persone ancora attualmente positive, 424 quelle decedute, e 765 i pazienti guariti.

Il totale dei casi positivi al Covid-19 in Puglia è di 4.144, così divisi: 1.322 nella Provincia di Bari; 379 nella Provincia di Bat; 582 nella Provincia di Brindisi; 1.068 nella Provincia di Foggia; 497 nella Provincia di Lecce; 263 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione; 4 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

La Regione informa inoltre che ci sono 1917 persone in isolamento domiciliare, 450 ricoverati, e 33 persone decedute (su un totale di 424), sotto i 60 anni.