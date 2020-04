Scendono i ricoveri: la Puglia cambia strategia, solo 3 ospedali anti-Covid

Per la prima volta ieri i ricoveri in terapia intensiva sono scesi sotto i 60. E quelli complessivi (591) sono arrivati sotto i 600. Dal punto di vista ospedaliero, in Puglia l’emergenza è in fase calante. Da più di due settimane, ormai, il monitoraggio dei posti letto porta a dire che l’andamento è stato molto più blando rispetto alle previsioni: al momento nei vari reparti di intensiva covid l’occupazione non arriva al 30%, mentre nelle sub-intensive non si supera mai il 60%. I 55 ricoveri rappresentano infatti il 25% dei circa 220 letti di terapia intensiva finora attivati.

È questo il motivo per cui l’assessorato alla Salute sta già programmando la fase-due, che vorrà dire da un lato il progressivo ritorno alla «normalità» dell’attività ospedaliera e dall’altro una nuova riorganizzazione dell’assistenza covid. Assistenza che vedrà la concentrazione dei reparti in tre grandi poli territoriali: i «Riuniti» di Foggia, il Policlinico di Bari e il «Fazzi» di Lecce. È qui che verranno attivati i (grandi) reparti speciali per continuare il contrasto al coronavirus, anche per consentire a tutte le altre strutture di riattivare visite e interventi sospesi già dal 9 marzo.

Continua a leggere a pagina 6 dell'edizione cartacea o sulla nostra edicola digitale