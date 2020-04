Coronavirus Italia, nuovo calo dei positivi: 528 in meno rispetto a ieri. Ma ci sono 534 decessi

Continua l’emergenza Coronavirus in Italia anche se gli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile evidenziano un miglioramento dell’emergenza sanitaria. Allo stato attuale sono 107.709 le persone positive al Covid-19, 24.648 le vittime e 51.600 i guariti per un totale di 183.957 casi.

IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE - Sono 107.709 (-528) le persone attualmente positive al Covid-19, 24.648 (+534) i morti e 51.600 (+2.723) i guariti per un totale di 183.957 (+2.729) casi: sono questi i numeri aggiornati e contenuti nell’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile sull’emergenza Coronavirus in Italia. Dei 107.709 attuali positivi, 24.134 (-772) sono ricoverati con sintomi, 2.471 (-102) sono ricoverati in terapia intensiva, mentre 81.104 (+346) sono in isolamento domiciliare. Dopo il primo decremento registrato ieri degli attuali positivi, con il dato registrato di -20, oggi si registra una vera e propria cifra record: -528. Torna a salire, invece, il numero di decessi: 534, a fronte dei 454 di ieri e dei 433 dell’altro ieri. Sale di quasi mille unità il numero dei guariti: 2.723 rispetto ai 1.822 registrati ieri. Continua, inoltre, il trend negativo per quanto riguarda i ricoveri: per quanto riguarda gli ospedalizzati, il numero segna un -772 (ieri erano -127), mentre scende ancora il numero inerente alle terapie intensive, -102 a fronte dei -62 di ieri. Per quanto riguarda i tamponi, oggi sono stati effettuati 52.126 test a fronte dei 41.483 realizzati ieri e dei 50.708 dell’altro ieri.