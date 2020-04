Puglia, 25 morti per Coronavirus: mai così tanti. «Ci sono casi dei giorni scorsi». Anche 55 nuovi contagi

Per la Regione si tratta di un dato «aggregato» dei giorni scorsi e non ancora inseriti nel sistema: sta di fatto che il bollettino del Coronavirus pugliese registra ben 25 decessi in più rispetto al dato di ieri. Per quanto riguarda i nuovi contagi, su circa 1.800 campioni eseguiti, ci sono 55 nuovi casi: tra questi 19 nella Provincia di Bari; 3 nella Provincia Bat; 4 nella Provincia di Brindisi; 28 nella Provincia di Foggia; 0 nella Provincia di Lecce; 1 nella Provincia di Taranto. Tre casi registrati ieri nella provincia di Bari e 1 nella provincia di Brindisi sono stati attribuiti oggi.

Per i decessi (come già detto secondo la Regione questo dato «aggrega decessi anche avvenuti nei giorni scorsi, ma registrati oggi nel sistema») 5 sono in provincia di Bari, 11 in provincia Bat (somma di decessi anche dei giorni scorsi), 3 in provincia di Brindisi, 3 in provincia Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. Il totale delle vittime, ad oggi, è si 351 secondo i dati ufficiali: e con questi numeri l'indice di letalità sfiora il 10%, pari al doppio di quello di due settimane fa, e comunque al di sotto della media nazionale. Metà delle vittime in pugliesi hanno più di 80 anni (189 i decessi), mentre altri 88 casi riguardano la fascia di età immediatamente inferiore, quella che va da 70 a 79 anni. Seguono poi gli under 70 (60-69) con 46 deceduti mentre altri 28 vittime sono nella fascia fra 30 e 60 anni.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 45.984 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.622 così divisi: 1.160 nella Provincia di Bari; 338 nella Provincia di Bat; 505 nella Provincia di Brindisi; 896 nella Provincia di Foggia; 452 nella Provincia di Lecce; 244 nella Provincia di Taranto; 26 attribuiti a residenti fuori regione; 1 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

In calo i ricoveri (16 in meno) che passano dai 650 di ieri ai 634 di oggi, e aumentano i guariti con altri 28 «uscite» dal tunnel che portano a 459 il numero totale dei pazienti. Restano in isolamento 1.477 persone.