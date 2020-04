Coronavirus in Italia, +3.153 casi positivi e altri 566 decessi in 24 h Superati 20mila morti

Il coronavirus in Italia continua a mietere vittime. Sono 20.465 i decessi, una soglia drammatica superata solo dagli Stati Uniti. Rispetto a ieri, purtroppo, in questo lunedì di Pasquetta sono stati registrati altri 566 decessi in aumento rispetto al giorno precedente quando erano stati 431.

Sono 103.616 le persone ancora contagiate dal coronavirus in Italia. Si tratta di 1.363 casi in più di ieri, in calo rispetto al giorno precedente quando erano stati 1.984 . Il totale dei casi, riferiti dalla Protezione civile, è di 159.516 (+3.153) a cui vanno sottratte le 20.465 vittime e i 35.435 guariti.

Sono 35.435 le persone guarite dopo aver contratto il coronavirus, 1.224 più di ieri.

Cala ancora il numero delle persone in terapia intensiva. Delle 159.516 persone contagiate dal coronavirus, 28.023 sono ricoverati con sintomi, 176 in più di ieri, 72.333 si trovano in isolamento domiciliare (70%) e 3.260 in terapia intensiva, 83 in meno di ieri. Si tratta del settimo giorno consecutivo in cui cala il numero di persone in terapia intensiva ma dopo alcuni giorni tornano a salire i ricoveri.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.049.910 tamponi. Si tratta di 39.717, il numero maggiore su base quotidiana dall’inizio dell’emergenza.