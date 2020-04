Puglia, al via ricognizione centri privati per isolamento pazienti guariti

BARI - La Regione Puglia ha avviato una ricognizione di tutte le strutture private, accreditate e non, che potrebbero tornare utili nella «fase 2» per l’isolamento dei pazienti contagiati dal coronavirus e guariti.

Oggi c'è stata una riunione tra il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, e i direttori generali delle Asl e dei due policlinici di Bari e Foggia. Il monitoraggio, come ha confermato il direttore Montanaro, sta riguardando tutte le strutture presenti sul territorio: Rsa, Rssa, centri diurni. Sono circa 700-800, alcuni centri hanno sino a 120 posti letto, quindi ben si prestano ad essere trasformati in ospedali post Covid.

Il monitoraggio terminerà in settimana, dopodiché verranno fate le valutazioni su quali e quante strutture coinvolgere. «Da ormai una settimana stiamo pensando alla "fase 2" - spiega Montanaro - stiamo mettendo a punto alcune strategie che torneranno utili anche in futuro. Il sistema sanitario, in caso di un’altra ipotetica pandemia, deve farsi trovare pronto».

Tra le soluzioni individuate rientra anche quella di selezionare tre ospedali - uno a nord della Puglia, uno al centro e uno a sud della regione - da dedicare esclusivamente all’assistenza di pazienti Covid-19, in modo da evitare, come accaduto, la sospensione degli altri servizi in tutte le strutture sanitarie.