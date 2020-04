Coronavirus Italia, superati i 100mila malati e 150mila casi, calano ancora i ricoveri

È di 98.273 positivi (+1.396), 18.849 morti (+570) e 30.455 guariti (+1.985) per un totale di 147.577 casi (+3.951) il nuovo bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dall’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile. Dei 98.273 attualmente positivi, 28.242 (-157) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 3.497 (-108) si trovano nei reparti di terapia intensiva, mentre 66.534 (+1.661) sono in isolamento domiciliare. Più o meno stabile, dunque, il numero dei nuovi positivi: oggi sono 1.396 i nuovi contagiati, a fronte dei 1.615 di ieri e dei 1.195 registrati l’altro ieri.

IL BOLLETTINO - È di 100.269 positivi (+1.996), 19.468 morti (+619) e 32.534 guariti (+2.079) per un totale di 152.271 casi (+4.694) il nuovo bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dall’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile. Dei 98.273 attualmente positivi, 28.144 (-98) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 3.381 (-116) si trovano nei reparti di terapia intensiva, mentre 68.744 (+2.210) sono in isolamento domiciliare. Più o meno stabile, dunque, il numero dei nuovi positivi: oggi sono 1.996 i nuovi contagiati, a fronte dei 1.396 di ieri. In aumento, purtroppo, il numero dei decessi: 619 i morti registrati oggi, mentre ieri erano stati 570. La buona notizia arriva dai ricoveri ospedalieri e dai reparti di terapia intensiva che per l’ottavo giorno consecutivo registrano il segno meno.