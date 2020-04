Coronavirus Puglia: altri 95 contagi e 15 decessi, ancora allarme nelle Rsa. Tutti i dati

Resta sempre piuttosto stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Puglia, anche se rimane alto l'allarme nelle Rsa e nelle strutture per anziani. Oggi un caso a Bisceglie con 46 contagi in una struttura. Secondo i dati diffusi nel bollettino regionale di oggi sono stati registrati 1.651 tamponi per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 95 casi, così suddivisi: 27 nella Provincia di Bari; 17 nella Provincia Bat; 18 nella Provincia di Brindisi; 3 nella Provincia di Foggia; 15 nella Provincia di Lecce; 10 nella Provincia di Taranto; 1 caso di cittadino fuori regione; 4 casi la cui provincia è in corso di attribuzione.

Salgono a 15 il numero dei decessi nelle ultime 24 ore: 8 morti in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia 2 nella provincia di Taranto e 2 di cittadini fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 29.463 test. Sono 249 i pazienti guariti, mentre 1136 quelli in isolamento. Sono 700 invece i pazienti ricoverati in ospedale.

Per quanto riguarda il totale dei casi, invece, che sono - come ricordato - 2.904 così divisi: 913 nella Provincia di Bari; 260 nella Provincia di Bat; 334 nella Provincia di Brindisi; 724 nella Provincia di Foggia; 418 nella Provincia di Lecce; 218 nella Provincia di Taranto; 25 attribuiti a residenti fuori regione; 12 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

Sono 19 i decessi nella fascia 'under 60': cinque persone fra i 30 e i 39 anni, 6 fra i 40 e i 49 anni, e 8 fra i 50 e i 59 anni. Sono 37 invece i morti tra i 60-69 anni. Mentre per la fascia over 70 (la più a rischio) si registrano in totale 197 decessi.