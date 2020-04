Puglia, il pasticcio delle tute cinesi. I medici: «Non ci proteggono»

Le tute protettive acquistate dalla Regione tramite un ponte aereo dalla Cina hanno messo fine a una emergenza che rischiava di lasciare ferme le ambulanze del 118 e di far chiudere i reparti. Ma ieri in diversi ospedali pugliesi è scoppiato un caso: gli indumenti protettivi arrivati martedì (sono ben 121.250, tanto che la Puglia ne ha «prestata» una parte alla Protezione civile nazionale) non sono certificati per il biocontenimento e lo stesso produttore vieta di utilizzarli nelle terapie intensive.

I tecnici della Regione, in realtà, il problema se lo erano posto già da due settimane. Perché tute cinesi quasi identiche, ma con le stesse certificazioni, erano state consegnate due settimane fa alla Puglia dalla Protezione civile nazionale.

(la tuta)

(la scheda tecnica)

(il cartone con le buste della spazzatura al posto dei gambali)

