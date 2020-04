Coronavirus Puglia: da Cina e Protezione Civile arrivate in tutto 228mila mascherine

Il carico di dispositivi di protezione individuale per l’emergenza Coronavirus arrivato dalla Cina è composto da oltre 121mila tute di protezione, 100mila scudi a visiera, 25mila mascherine FFP2/KN95, 500 sterilizzatrici a raggi UVA dono degli imprenditori della regione del Guangdong, 15.800 occhiali a maschera, 30 dispositivi di biocontenimento per barelle, 200 pompe peristaltiche, 20mila mascherine chirurgiche dono degli imprenditori della regione del Guangdong. Lo comunica la Regione Puglia. E’ iniziata la distribuzione del materiale alle strutture sanitarie e di protezione civile, con un piano puntuale per tutta la Puglia. Questo materiale, accolto ieri all’aeroporto di Bari-Palese dal presidente Michele Emiliano, è stato acquistato dalla Regione Puglia direttamente da aziende cinesi, nei prossimi giorni sono previsti altri voli dalla Cina alla Puglia.

Al carico arrivato dalla Cina, si aggiungono gli ultimi due cospicui rifornimenti arrivati dalla Protezione civile nazionale: tra ieri ed oggi sono state consegnate alla Puglia: 21mila mascherine FFP2, 162mila mascherine chirurgiche, 68.000 bende Montrasio (non DPI), 194 termometri tradizionali, 6.000 copriscarpa, 73.100 guanti in nitrile/vinile, 1120 confezioni di gel igienizzanti, 29 pompe siringhe e 25 diversi ventilatori polmonari. I ventilatori consegnati nelle ultime 72 ore sono complessivamente 52. «Dall’inizio dell’emergenza si tratta - spiega il dirigente della Protezione civile regionale Mario Lerario - della più significativa consegna di materiale, grazie anche all’azione del commissario per l’emergenza Domenico Arcuri».