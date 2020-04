Coronavirus, in Puglia rallenta la curva dei contagi: altri 131 casi ma 15 morti in un giorno (8 nel Barese)

Ancora un giorno di dati pressoché stabili sul fronte contagi da Coronavirus in Puglia. Dopo i 143 casi registrati ieri, e i 161 del giorno prima, oggi il bollettino della Regione comunica un incremento di 131 casi, leggermente più basso, quindi, degli ultimi due giorni, sulla base di 1345 tamponi eseguiti (sempre - quindi - un 10% di positività). Il numero totale degli infetti oggi, quindi, sfora il muro dei duemila, portando i contagiati totali a 2077. Resta ancora alto il numero dei decessi: dopo i 19 di ieri, anche oggi si registrano 15 nuovi morti in tutta la regione: ben 8 in provincia di Bari, 1 in provincia Bat, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce. Sale ancora il numero dei guariti, dai 57 di ieri si sale a 65.

I nuovi casi riportati dal bollettino di oggi registrano, quindi, un incremento di 45 contagi nella Provincia di Bari; 10 nella Bat, 17 nel Foggiano, 32 nel Leccese, 15 nel Tarantino. A Bari, quindi, raggiunti i 700 contagi totali. Segue Foggia, con 502, Lecce, con 353, Brindisi con 208, Taranto con 163 e Bat con 126. Venti sono riconducibili a persone fuori regione.

L'analisi dei dati in qualche modo confermano che da alcuni giorni, dopo aver superato la curva esponenziale, stiamo ormai a cavallo del cosiddetto picco. Un aumento costante, dato che però non ha incontrato ancora il punto di discesa e il raggiungimento del punto zero che sembrerebbe comunque lontano da quello ipotizzato del 9 aprile. Motivo per cui resta necessario confermare le misure di distanziamento sociale.

I GUARITI - Continua lentamente ad aumentare anche il numero dei guariti (e dei negativizzati): la dimissione dal Miulli di Acquaviva di due pazienti, di 61 e 71 anni, di ieri, di un altra persona nel Foggiano, e di un paziente al Moscati di Taranto, fanno ben sperare nella risoluzione della problematica.

PUGLIA: IN ALBERGO SANITARI E CHI È IN QUARANTENA - Un protocollo d’intesa consentirà alla protezione civile regionale di avere la disponibilità di strutture alberghiere in Puglia per accogliere personale sanitario e i cittadini che vorranno effettuare la quarantena non a contatto con i propri familiari. Lo annuncia la Regione Puglia.

Secondo i calcoli della Protezione civile regionale, sono circa 1.500 i pugliesi in quarantena che potrebbero fare richiesta di isolamento in albergo. L’assessore Capone ha ringraziato la Protezione civile per il grande lavoro che sta facendo in Puglia e le associazioni di categoria del turismo per la disponibilità e la collaborazione dimostrata: «Ci rendiamo conto della situazione drammatica per gli operatori del turismo - commenta Capone - ed anzi stiamo varando anche nuove misure per il sostegno economico in questo difficile momento». «Siamo consapevoli che l’emergenza sanitaria viene al primo posto - conclude - e ringraziamo per questo quanti in questo difficile momento sono disponibili ad offrire le proprie strutture per aiutare il lavoro della Protezione civile nel contenimento del contagio nella nostra regione».