Coronavirus Puglia, sale la curva: 163 casi in un giorno, 1712 contagiati. Cinque i decessi. Tutti i dati per provincia

Continua l'emergenza Coronavirus in Puglia. I dati dei contagiati da Covid 19 mantengono un andamento costante, leggermente in aumento rispetto a ieri. Secondo l'ultimo bollettino della Regione diffuso dal governatore Emiliano sono stati registrati altri 5 morti e 163 nuovi casi così suddivisi: 76 nella Provincia di Bari; 5 nella Provincia Bat; 12 nella Provincia di Brindisi; 28 nella Provincia di Foggia; 54 nella Provincia di Lecce; 22 nella Provincia di Taranto; 1 fuori regione.

Il bollettino precisa che la somma dei dati per provincia è superiore di 35 casi perché include le schede di ieri non ancora attribuite per provincia e che sono state nel frattempo assegnate. Diminuiscono invece i decessi rispetto a ieri: sono 5 le persone morte. Tre in provincia di Foggia (59, 93 e 75 anni), 1 in provincia di Bari (62 anni) e 1 in provincia di Lecce (87 anni). Salgono invece a 32 i pazienti guariti.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 13.117 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 1.712, così divisi: 594 nella Provincia di Bari; 103 nella Provincia di Bat; 164 nella Provincia di Brindisi; 405 nella Provincia di Foggia; 293 nella Provincia di Lecce; 121 nella Provincia di Taranto; 19 attribuiti a residenti fuori regione; 13 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.



L'ANALISI DI VITTIME E CONTAGI - I contagi nella sola giornata di oggi ammontano a 163 rispetto ai 1.617 tamponi effettuati, dato che conferma una certa stabilità, se non un leggero aumento, rispetto a quello di ieri (91 casi). Diminuisce il numero dei decessi, 5 solo nella giornata di oggi, mentre sale a 696 il numero dei positivi ricoverati in ospedale: un dato che si conferma al momento nel range di previsione della Regione. Il piano di emergenza. lo ricordiamo, è stato tarato su una stima di 2mila casi, la metà dei quali è da ospedalizzare. In base ai dati di oggi, quindi, il sistema sembrerebbe reggere, fermo ristando l'incognita di un picco che potrebbe già assestarsi oppure far espandere il dato nei prossimi giorni.

MORTI E GUARITI - Fermo restando che la fascia maggiormente a rischio di decesso è quella compresa tra gli over 70, i dati di oggi registrano anche alcuni casi in una fascia di età inferiore, tra cui 2 nel range 30-39 anni, 2 nella fascia 40-49 anni e altri 4 tra i 50-59 anni e 13 in quella immediatamente superiore e sotto i 70 anni. Gli altri morti riguardano: 24 nella fascia di età 70-79 anni, 30 in quella tra 80 e 89 anni e 16 in quella da 90 anni in poi. L'indice di letalità maggiore (26,7 %) riguarda la fascia di età compresa che supera gli 80 e i 90 anni. Sale a 32 il numero dei guariti. In isolamento invece ci sono 541 persone.

Solo nella giornata di oggi si sono registrati dei decessi a Soleto, in una casa di riposo per anziani ormai focolaio di Covid. Morto anche un vigile urbano ad Altamura.

L'APPELLO DEI MEDICI - Oggi pomeriggio in diretta sulla pagina Facebook della Gazzetta saremo con il presidente dell'Ordine dei Medici di Bari (e della Fnom), Filippo Anelli che denuncia una sottostima dei dati ufficiali. Parleremo dell'effettivo andamento dei contagi in Puglia.