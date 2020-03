Quanti i contagi da Covid 19 in Puglia? Parla il presidente dell'Ordine dei Medici di Bari, Filippo Anelli: la diretta

BARI - In diretta con il Presidente dell'Ordine dei Medici di Bari, Filippo Anelli, ci ha spiegato effettivamente quanti sono i contagi da Coronavirus in Puglia e come regolarsi sul numero dei tamponi effettuati sino ad ora. L'ordine denuncia infatti una sottostima dei dati ufficiali diffusi. Segui con noi, live, l'intervista sulla nostra pagina Facebook.