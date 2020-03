Coronavirus, in Puglia balzo in avanti dei contagi: 103 in un giorno, il totale dei positivi sale a 581. Tutti i dati. Ecco il profilo dell'infetto

Ha un'età media di 56 anni, è prevalentemente maschio (per circa il 60%) e nel 78% dei casi è asintomatico, ha sintomi lievi o addirittura o scarsi. E solo nel 22% ha un quadro critico o severo. E' questo il profilo del contagiato tipo in Puglia che emerge dal Bollettino epidemiologico regionale. Oggi, intanto, si registra un balzo in avanti dei contagi in Puglia, a conferma di un andamento del coronavirus a fronte del quale non è possibile fare previsioni. Nel pomeriggio il bollettino della Protezione civile (punto alle 18) registrava in Puglia una platea di 551 positivi, dunque 73 in più rispetto a ieri.

Ma il dato fornito dalla Regione in serata rincara la dose e a dispetto dei due giorni precedenti di apparente «tranquillità» nel giro di poche ore i numeri sono più che raddoppiati portanto a 581 il numero dei contagi nella nostra regione.

ESEGUITI ALTRI 743 TAMPONI, il 15% POSITIVO - Sono stati effettuati 743 test in tutta la regione per l’infezione Covid19 coronavirus e sono risultati positivi 103 casi, così suddivisi:

8 nella Provincia di Bari;

4 nella Provincia Bat;

9 nella Provincia di Brindisi;

29 nella Provincia di Foggia;

17 nella Provincia di Lecce;

10 nella Provincia di Taranto;

1 attribuito a residente fuori regione;

5 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

L'ALLARME CONTAGI NEGLI OSPEDALI - Viene vista con preoccupazione la situazione di contagi e, soprattutto quarantene, negli ospedali tra cui quello di Altamura (dove una quindicina di operatori sono stati posti in quarantena) e soprattutto quello di Castellaneta dove un dirigente medico sarebbe andato al lavoro con la febbre (senza dire nulla) salvo essere poi positivo al COVID 19. Per lui il Governatore Emiliano ha sollecitato sia una indagine penale chiamando il procuratore capo di Taranto sia una indagine disciplinare che potrebbe prevedere anche il licenziamento per comportamento negligente. Altre criticità si segnalano all'ospedale di Andria (6 contagiati) e a Barletta (un caso).

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 4.789 test. I ricoverati sono 222, e l'età media dei casi ha 56 anni. Per quanto riguarda i deceduti, tranne un 38enne (di Turi) tutti gli altri hanno un'età superiore ai 70 anni.

ETA' MEDIA CONTAGIATO 56 ANNI. L'ANALISI SUI 27 DECESSI - Dai dati del bollettino epidemiologico emerge che il 62% dei contagiati ha un'età superiore ai 50 anni: in dettaglio, il 2% riguarda una fascia di età tra 0 e 18 anni, mentre il 36% ha un'età che oscilla tra i 19 e i 50 anni, mentre la restante parte è suddivisa tra persone di età compresa tra i 51 e i 70 anni (38%) e oltre i 70 anni (26%).

Per quanto riguarda i decessi, invece, l'ultimo dato aggiornato a ieri registra complessivamente 27 vittime: di questa, fatta eccezione per un 38enne (di Turi) e di un altro paziente di età compresa tra 60 e 69 anni, tutti gli altri hanno un'età superiore ai 70 a conferma del trend nazionale. L'indice di letalità passa dal 10% della fascia meno anziana al 27% degli ultra 90enni. Il maggior numero di morti (15) è nella fascia superiore agli 80 anni, di cui 12 in quella tra 80 e 89 anni. Oggi, intanto, è tornata a casa il paziente 1 del Foggiano, una donna 74enne di Ascoli Satriano.

IL PIANO DELLA REGIONE E GLI OSPEDALI COVID - La Regione, nel frattempo ha messo in piedi un Piano ospedaliero per affrontare l’emergenza Coronavirus ipotizzando uno scenario che vede la metà dei contagiati (su una stima totale di 2mila unità) bisognosi di assistenza ospedaliera, con un 10-15% costretto a ricorrere alla terapia intensiva. La rete ospedaliera pugliese è stata smontata e rimontata in pochi giorni per essere pronta ad assistere gli oltre mille pazienti che si stima saranno contagiati dal virus, e che avranno bisogno di un ricovero (su duemila ammalati complessivi ipotizzati). Oggi si è aggiunto il «Dea» di Lecce.

Sono nove gli ospedali Covid-19, sei sono pubblici, due privati e uno ecclesiastico, per un totale di 306 posti letto nelle terapie intensive. Sino ad oggi l’aumento dei contagi è stato costante, senza picchi eccessivi, un dato ritenuto "positivo» dagli epidemiologi.

IN ALCUNI COMUNI NESSUN CONTAGIO - Dall'immagine tratta dal Bollettino epidemiologico diffuso dalla Regione si nota come in alcuni territori pugliesi non si sia registrato fortunatamente alcun caso. Gli spazi in grigio, infatti, evidenziano quelle località in cui il virus è ancora sconosciuto come in una vasta zona del Basso Salento, al contrario di altre come nel Foggiano o nel Barese in cui si registra un range di contagi addirittura fra le 31 e le 80 unità.

E IN BASILICATA 25 CONTAGI IN UN GIORNO, DA 51 PASSA A 62