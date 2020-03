Xylella, avanza il batterio in Puglia: colpite altre 426 piante

BARI - Avanza in Puglia la Xylella: la Coldiretti denuncia che sono «in totale 426 le nuove piante positive, di cui 404 olivi, 16 piante di lavanda, 5 oleandri ed 1 mandorlo», sulla base dei risultati delle analisi condotte sul materiale vegetale campionato e pubblicati su InfoXylella. Gli alberi contagiati sono «quasi esclusivamente» nella provincia di Brindisi (419). «Da segnalare - scrive Coldiretti Puglia - un focolaio in pieno centro della zona industriale di Ostuni dove, insieme ad alcuni olivi, si sono infettate, tutte nella stessa aiuola, ben 16 piante di lavanda e 5 di oleandro, mentre a preoccupare è la crescente numerosità di ulivi infetti nella Piana degli ulivi monumentali».

«Se gli espianti in questi anni fossero stati immediati - spiega il presidente di Coldiretti Savino Muraglia - sarebbero stati estinti tempestivamente i focolai attivi che hanno continuato ad infettare piante, ulivi e non solo». «Al contempo - aggiunge il direttore di Coldiretti Puglia, Pietro Piccioni - il sistema dei monitoraggi e dei campionamenti va potenziato perché ancora oggi si basa principalmente su analisi visiva di ulivi troppo spesso asintomatici». «Va rifinanziata nel 2020 l'attività di monitoraggio dell’insetto vettore - conclude - strumento essenziale per tracciare il percorso e lo stato di avanzamento degli stadi di vita della "sputacchina" e rendere maggiormente efficaci le "buone prassi" in agricoltura».