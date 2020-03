Coronavirus, Distretti urbani commercio Puglia prorogati i termini

BARI - «Sono stati prorogati di tre mesi i termini per la realizzazione delle attività previste dai Distretti Urbani per il Commercio (Duc) e dalle relative amministrazioni comunali», nell’ambito delle misure previste per l'emergenza Coronavirus. Lo comunica l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Mino Borraccino, il quale precisa che «il Governo regionale e, in particolare, l'Assessorato allo Sviluppo Economico, ha investito ingenti risorse», ritengono che «il commercio possa rappresentare un fattore di integrazione e di valorizzazione delle risorse di cui dispone il territorio». Per favorire le attività dei Duc sono stati emanati due bandi.

«A tutt'oggi - aggiunge Borraccino - ben 62 Distretti urbani, in forma singola o associata, hanno presentato istanza di partecipazione al primo bando, coinvolgendo complessivamente 97 comuni pugliesi con un finanziamento complessivo di circa 4 milioni di euro, mentre sul secondo bando, dedicato ai Comuni che abbiano già avviato le politiche dei distretti e siano pronti a portare avanti anche le più complesse fasi successive, hanno presentato istanza e ricevuto l’ammissibilità 46 Comuni pugliesi, con una concessione provvisoria di risorse pari, complessivamente, a 8,5 milioni di euro».