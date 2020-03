In giro con amici, in spiaggia, a una festa: in Puglia pioggia di denunce da Foggia al Salento

Da chi è stato sorpreso a fare comunella con gli amici, a chi beveva una birra come se nulla fosse, a chi si riuniva e andava in giro per strada, come se l'emergenza sanitaria in atto nel nostro paese fosse un problema di altri. Non si contano più ormai le decine e decine di denunce nelle province pugliesi per violazione degli obblighi di contenimento, ovvero di coloro che, non rispettando la prescrizione di restare in casa, trascorrono il tempo nei parchi, a zonzo, perfino in spiaggia. E nel frattempo c'è chi cerca di correre ai ripari, come il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che ieri ha chiuso personalmente Parco 2 Giugno nel capoluogo, dove in tanti erano assembrati come se fosse Pasquetta, approfittando della giornata di sole, o il sindaco di Trani (Bt), Amedeo Bottaro, che non riuscendo a tenere la gente in casa invoca l'intervento dell'esercito.

Da Foggia a Lecce, i furbetti sono ovunque. Questa notte nel capoluogo dauno un'auto con 4 persone è stata fermata: avevano trascorso la serata insieme come se nulla fosse. Ancora, sempre a Foggia, persone scoperte mentre bevevano birra davanti a un distributore automatico, o raggruppati in un esercizio commerciale con la saracinesca semiaperta mentre consumavano bevande. Tutti sono stati denunciati. Così come i trenta commensali che qualche giorno fa, a Sternatia (Le), sono stati denunciati perché stavano pranzando insieme in un noto ristorante, per festeggiare un compleanno.

Nel Brindisino sono più di 50 le denunce: 5 a Fasano, 7 a Brindisi, 7 a Oria, 5 a Francavilla Fontana, 3 a Mesagne, 3 a Villa Castelli, 3 a Torre Santa Susanna, 3 a Erchie, 2 a San Vito dei Normanni, 2 a Carovigno, 1 a Tuturano e 1 a San Michele Salentino. E ancora nel Nordbarese alcune persone sono state denunciate perché erano in spiaggia, una passeggiava sulla rampa d'accesso al mare, due ragazzi erano in piazza, e a Bisceglie un uomo ha rifiutato di declinare le proprie generalità. Ma in tutto nella Bat sono 101 le persone denunciate, e rientrano nelle circa 7mila in tutta Italia che hanno violato l'obbligo dell'autorità, sulla base di oltre 157mila controlli fatti in tutto il territorio nazionale. Sono 276, invece, quelli che risponderanno di falso per aver dichiarato circostanze non veritiere sul motivo del loro spostamento. Migliaia i locali controllati, alcune centinaia quelli sanzionati.

(foto Tony Vece)