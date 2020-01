Bari calcio, Vivarini: «Sfida con Reggina è gara da B»

BARI - Il Bari, secondo in classifica, domenica giocherà in trasferta contro la capolista Reggina: il tecnico dei pugliesi Vincenzo Vivarini ha presentato la gara clou della giornata, lo scontro al vertice, mettendo subito in evidenza la forza degli avversari. «La Reggina - ha spiegato l'allenatore nella conferenza al San Nicola - è forte fisicamente e tatticamente, ha un gioco ben definito, come il nostro. Domenica ci sarà una bellissima partita, tra due squadre di livello alto, non sarà una gara da Lega Pro. Vedremo spettacolo, anche sugli spalti (le due tifoserie sono da decenni gemellate, ndr)».

Sul piano tattico Vivarini ha aggiunto: «Dovremo essere accorti nell’affrontare la fase offensiva della Reggina, avendo in attacco elementi di valore come Reginaldo, Denis e Corazza. Ci sarà una bella battaglia da fare...». Poi, sulle motivazioni: "C'è poco da lavorare sotto l’aspetto mentale. Le attenzioni da parte dei giocatori sono scontate. La partita si carica da sé: dobbiamo vedere se siamo capaci di imporre il nostro gioco, partendo con il piede giusto».

Antenucci e compagni scenderanno in campo per un solo risultato, ovvero per conquistare i tre punti: «Qui - ha precisato Vivarini - c'è un solo obbiettivo, quello di vincere. Non solo a Reggio. Per farlo bisogna essere squadra, crescere continuamente come gruppo. Bisogna andare a Reggio per fare la nostra partita con forza, cattiveria e serenità e concentrazione». L’allenatore ha offerto, infine, l’ultima riflessione: «Mi sarebbe piaciuto trovare come avversario la Reggina a fine girone d’andata, quando eravamo più in forma. Non abbiamo ancora la brillantezza di un mese fa».

I pugliesi dovrebbero schierare al centro della difesa il capitano Di Cesare, uscito dolorante dal campo domenica scorsa contro il Rieti per una distorsione al ginocchio: il difensore oggi si è regolarmente allenato in gruppo. Domani la squadra si allenerà a porte chiuse nel San Nicola.