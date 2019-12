Ferrovie, raddoppio Bari-Matera: al via i lavori nella terza galleria

Sono state completate le operazioni propedeutiche all’apertura della terza e ultima galleria per il raddoppio delle linea ferroviaria Bari-Matera. Lo annuncia l'assessore regionale ai Trasporti, Giovanni Gianni. Oggi è stato effettuato un sopralluogo nella stazione di Modugno dove sono in corso i lavori di interramento di 1,973 chilometri di binari, questa mattina gli operai hanno proceduto alla demolizione del cosiddetto «diaframma», cioè il tratto finale di ammasso roccioso (di circa 1 metro) che separa i due fronti di scavo della galleria numero 3, l’ultima a dover essere ancora realizzata, per permettere la messa in opera del binario interrato e dei relativi impianti di sicurezza e segnalamento. "A lavori ultimati - spiega Giannini la linea interrata procederà su tre gallerie per un totale di 472 metri- Questo di Modugno è il cantiere più importante tra quelli attualmente in atto sulla linea Bari - Matera, finanziato con 13.660.000. La fine dei lavori è prevista per settembre 2020, al momento è stato realizzato l’80% delle opere. Nonostante si tratti di un intervento impegnativo, non è stato interrotto il servizio e sono state realizzate due deviate provvisorie della linea Fal. In zona stazione, dopo la realizzazione delle tre gallerie e del binario interrato, si dovranno completare banchine, marciapiedi, rivestimenti di parete e la posa dell’ascensore».