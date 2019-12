Qualità della vita, il Sud sprofonda: Bari sale al 67°, Potenza al 75°, male Foggia

BARI - Milano vince per il secondo anno di fila la classifica della qualità della vita redatta dal Sole 24 Ore, arrivata alla trentesima edizione. L’ultima classificata quest’anno è Caltanissetta mentre Roma e Napoli salgono alcuni gradini. Male quindi il Sud: anche se Bari mette a segno un incremento di 10 posizioni, raggiungendo il 67° posto, la coda della classifica è occupata dalle province meridionali. Potenza è al 75esimo, segue al 76esimo la BAT, mentre Foggia è 105esima, Lecce e Taranto rispettivamente all'82esimo e al 92esimo. E ancora Brinidsi all'87esimo. Su base regionale, riemerge la contrapposizione Nord-Sud, con Trentino Alto Adige, Val d’Aosta e Friuli Venezia Giulia sul podio. In fondo alla classifica, invece, ci sono Sicilia e Calabria. «Qualità della vita 2019» è una versione ampliata della tradizionale indagine del quotidiano sul benessere nei territori ed è realizzata su base provinciale. Rispetto all’anno scorso il numero di indicatori è aumentato da 42 a 90, divisi in sei macro aree tematiche che indagano altrettante componenti dello star bene: ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia e società, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero.

La graduatoria fotografa i risultati positivi di tutte le province delle grandi città: Roma, diciottesima, sale di tre posizioni rispetto alla classifica dello scorso anno. Napoli, pur essendo nella metà inferiore della classifica generale (81°), rispetto alla scorsa edizione sale di 13 posizioni. Sulla stessa linea le performance di Cagliari, che fa un balzo di 24 posizioni (20°), Genova sale di 11 gradini (45°), Firenze di sette (15°) e Torino è 33esima (+5 sul 2018). Infine, Bologna in calo pur restando nella parte alta della classifica al 14° posto.

Milano vanta più record: oltre alla prima posizione nella classifica generale, ottiene anche il primato nella categoria “affari e lavoro”, il secondo posto nella classifica “ricchezza e consumi” e il terzo in “cultura e tempo libero”. È negativa, invece, la performance in “giustizia e sicurezza“: il capoluogo lombardo, con la sua provincia, si piazza in ultima posizione. Un dato che potrebbe essere letto anche come segno che a Milano, a differenza di altre realtà geografiche, i cittadini denunciano di più i reati. Subito dietro il capoluogo lombardo si confermano le province dell’arco alpino.

Sul podio ci sono Bolzano e Trento, rispettivamente al secondo e al terzo posto, seguite da Aosta. A spingerle sono i record “di tappa”, ossia le macro aree tematiche di cui è composta la classifica generale: Aosta è prima in “ricchezza e consumi”, Trento vince in “ambiente e servizi” e Bolzano in “demografia e società”. Per gli altri record di tappa, Oristano è prima in “giustizia e sicurezza” e Rimini in “cultura e tempo libero”. Nella top ten delle province più vivibili quest’anno entra la provincia di Monza e Brianza, che sale di 17 posizioni fino alla sesta, Verona che ne guadagna sette e arriva al settimo posto e Venezia e Parma che salgono rispettivamente di 25 e 19 piazzamenti.

LE CITTÀ LUCANE - Potenza al 75/o posto, con otto posizioni recuperate rispetto al 2018, e Matera al 78/o posto, stabile rispetto all’anno scorso, quando perse quattro punti rispetto al 2017: è la «fotografia» delle due province lucane nella classifica sulla «Qualità della vita» pubblicata oggi dal quotidiano «Il Sole 24 Ore» e giunta alla 30/a edizione.

L’impressione generale che si ricava leggendo le tante classifiche settoriali e quelle che le riassumono, è che la Basilicata si collochi in una posizione che si distingue nettamente da quasi tutte le altre regioni del Mezzogiorno, ma lontana dalle regioni del centro e lontanissima da quelle del Nord.

In particolare, «la media delle posizioni delle province" colloca la Basilicata a quota 77, meglio della media di Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Molise; ma peggio della Sardegna (che tocca la quota media di 55) e molto peggio di altre regioni del Centro e del Nord dell’Italia. Un altro indizio della posizione della Basilicata viene dai dati sulla prima indagine sulla qualità delle vita, pubblicata nel 1990 in rapporto a quella di oggi: il riferimento è ai capoluoghi di regione. Ebbene, nella «fotografia» del 1990, Potenza occupava il 71/o posto. In trent'anni, quindi, ha scalato solo quattro posizioni e non ha mai ottenuto «medaglie» (cioè non ha mai conquistato le prima tre posizioni) nelle «storiche» categorie dell’indagine: ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia e società, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero. E’ vero che vi sono capoluoghi che hanno fatto peggio (Catanzaro era al 77/o posto nel 1990, oggi e all’85/o; Campobasso era al 33/o e oggi e al 74/o), ma anche città che hanno fatto balzi in avanti molto netti (Bari era all’84/o posto, oggi è al 67/o; Napoli era al 91/o e ora è al 67/o; senza considerare Milano, che era 39/a e oggi è prima).

Una «lettura» che trova una conferma guardando le classifiche dei tanti indicatori che compongono le sei categorie. Per quanto riguarda la ricchezza e i consumi, Potenza è al 76/o posto e Matera al 92/o (si fa notare, nell’indicatore «variazione reddito medio dei contribuenti. Dal 2007 al 2017 (a valori correnti) in percentuale» solo Potenza, quarta. Negli «affari e lavoro», Potenza è 69/a e Matera 82/a, con la città dei Sassi che è al 104/o posto nell’indicatore su «sofferenze lorde su impieghi» (peggio hanno fatto solo Nuoro, Caltanissetta e Ragusa). Potenza è ultima nella percentuale delle «imprese straniere» (3,46 sul totale).

Nel campo di «ambiente servizi», Potenza è 30/a, ben 60 posizioni prima di Matera (90/o posto). Il capoluogo di regione svetta nella «capacità di depurazione dell’acqua» (insieme a tante altre province) e nella «produzione di rifiuti urbani pro capite (371 chilogrammi per abitante); Matera è terz'ultima per l'emigrazione ospedaliera. Nel settore «demografia e società», Matera (54/a posizione) fa molto meglio di Potenza (83/a). In "giustizia e sicurezza», Matera occupa il 50/o posto e Potenza il 54/o. Il capoluogo di regione è al quarto posto per il totale dei delitti denunciati, ma sprofonda al 105/o posto per la "quota di cause pendenti ultratriennali sul totale» (45,3 per cento) e per la durata media delle cause civili (oltre 872 giorni, con la 106/a posizione, rispetto ai 117,5 di Ferrara, che è prima, ma «meglio» di Vibo Valentia, dove la durata media di una causa civile in giorni è pari a 1.461,4 giorni). Infine, per quanto riguarda «cultura e tempo libero», Matera è all’89/o posto, Potenza al 93/o. Nella classifica degli indicatori, Potenza è al 104/o posto per la «densità di posti letto nelle strutture ricettive» (meglio solo di Caltanissetta, Isernia ed Enna) e per l’"indice sport e natura».