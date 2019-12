Mittal «tratta» l'uscita da ex Ilva: un miliardo. Governo rilancia di altri 850 milioni

Al capolinea il rapporto tra ArcelorMittal e l’Italia. La multinazionale dell’acciaio sarebbe pronta a chiudere ogni rapporto con Ilva in amministrazione straordinaria. All’attenzione del Governo ci sarebbe una proposta di risoluzione di ogni rapporto, con sul piatto un miliardo di euro. Il Governo in conto alla multinazionale metterebbe anche mancate manutenzioni (per 350 milioni di euro) e la penale vera e propria per la risoluzione anticipata del contratto (altri 500 milioni), quindi rilancia con altri 850 milioni.

Per continuare a leggere l'articolo vai all'edizione digitale