Lagonegro, anziano disperato ruba del cibo: i carabinieri gli pagano il conto

POTENZA - Scoperto a rubare alcuni generi alimentari, dal valore totale di pochi euro, un 81enne ha parlato ai Carabinieri della sua disperazione causata dalle difficoltà economiche e sociali, e così i militari dell’Arma hanno deciso di pagare il conto. L’episodio - avvenuto ieri mattina in un supermercato di Lagonegro (Potenza) - è descritto in un comunicato diffuso dal Comando provinciale di Potenza. I Carabinieri erano intervenuti dopo la segnalazione fatta dal direttore del supermercato: l’anziano aveva nascosto il cibo in un marsupio.