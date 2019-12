Progetto Sitael Puglia da 30 mln, arriva l'ok dalla Giunta

BARI - La Giunta regionale pugliese ha espresso l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentata dall’impresa Sitael spa di Mola di Bari (Bari) e dall’impresa aderente Transpod Italy srl. Il progetto prevede l’ampliamento delle aree destinate alla produzione, all’integrazione e al test di sensori, componenti, unità, sottosistemi per l’acquisizione di macchinari, impianti e software da impiegare nell’innovativo sistema di trasporto ad alta velocità Hyperloop.

La realizzazione del progetto industriale - è detto in una nota della Regione Puglia - comporterà un importo complessivo pari a 29,250 milioni, con un onere a carico della finanza pubblica di 17,567 milioni e con la previsione di realizzare a regime un incremento occupazionale non inferiore a 24 unità lavorative.