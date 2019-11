Mittal, bocciato emendamento per immunità: non c'entra col dl fisco. Di Maio: nessun voto su scudo

La commissione Finanze della Camera ha giudicato inammissibili gli emendamenti presentati da Italia

Viva e Forza Italia per reintrodurre lo scudo penale per l’ex Ilva. In base a quanto si apprende la motivazione sarebbe l'estraneità di materia.

Gli emendamenti erano stati presentati al dl fisco. Le forze politiche ora possono fare ricorso: l’esito dovrebbe arrivare in giornata. Sia l'emendamento di FI sia quello di Iv chiedevano la reintroduzione dell’esonero «da responsabilità penale e amministrativa per le condotte di attuazione del Piano ambientale di Ilva».

Una decisione in qualche modo inevitabile alla luce delle dichiarazioni rese questa mattina a Radio 24 dal ministro degli Esteri e capo politico del M5S, Luigi Di Maio: «Non credo che si arriverà al voto sullo scudo perchè il tema degli alibi poteva valere due mesi fa ma adesso, in pieno contenzioso, non ha senso. Quando noi impugneremo l’atto non ha senso inserire lo scudo. Se siamo in una trattativa, introdurre uno strumento che, secondo la stessa multinazionale, non impedirebbe di avere

cinquemila persone in mezzo alla strada, non ha senso».

«In una trattativa oggi, prima si siedono al tavolo, poi si parla di soluzioni - ha proseguito Di Maio -. In generale, questa multinazionale sta abbandonando tante acciaierie, Sudafrica, Polonia, Spagna. C è un problema con l’acciaio che viene dalle guerre commerciali tra Trump e la Cina e i dazi di Trump sull'Europa. Questo non ha consentito di vendere l’acciaio che avevano previsto, e questo sta purtroppo facendo rischiare di avere 10 mila persone sulla strada. Noi dobbiamo tutelare queste persone, e tutelare i cittadini di Taranto, che devono respirare.

Il leader dei Cinquestelle ha quindi replicato a chi ha accusato gli ultimi governi di aver creato un quadro giuridico non chiaro, che ora l’Arcelor userebbe come scusa per andarsene. "C'era un quadro giuridico non chiaro anche in Sudafrica e in Polonia? Oppure forse questa multinazionale aveva fatto conti sulla vendita di acciaio che non corrispondevano al vero due anni fa? D’ora in poi - ha affermato - quando arriva un privato che presenta un piano industriale, va analizzato con più attenzione, da strutture più forti. Noi l’abbiamo potenziato, ma prima c'erano tre persone a fare le valutazioni. Qui delle due l'una: o Arcelor ha sbagliato i conti sull'acciaio che voleva produrre, e non bisognava aspettare un anno per capire che i dazi di Trump avrebbero condizionato il settore, oppure ha fatto una guerra di posizione: cioè ha comprato gli stabilimenti per chiuderli, perchè così continua a produrre in India o in altre parti del mondo. Io spero nella prima ipotesi, perchè nella seconda ci sarebbe il dolo».