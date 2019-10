Università, studenti pugliesi scelgono atenei fuori regione: danno da 3 miliardi

Al Nord si rimane, dal Sud si va via. Il ritornello, purtroppo, è sempre lo stesso. La vicenda dell’equivoco o del pasticcio della sede didattica di Taranto del corso di laurea in Medicina dell’Università di Bari, al di là delle amarezze e delle ferite aperte lasciate sul territorio, ha scoperchiato il vaso dei migranti didattici. Perché, il bando pubblicato dall’Uniba parlava chiaramente di 297 posti disponibili, 237 presso la sede di Bari e 60 presso quella del capoluogo jonico. La morale? Moti studenti tarantini hanno optato per l’iscrizione in altri atenei, preferendola alla sede didattica della Città dei Due Mari. Legittimo. Anche se l’emigrazione giovanile studentesca dalla Puglia, come da gran parte del Mezzogiorno, racconta una regione che disperde il suo capitale umano e la sua linfa vitale, accentuando in maniera significativa sia la desertificazione economica che quella demografica. La Puglia è in testa nella hit parade degli esodi universitari.

