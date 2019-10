Conversano, fumo e fiamme nel castello: domato l'incendio

CONVERSANO - Molta curiosità e un briciolo di apprensione per i cittadini ed i residenti che nella tarda serata di martedì hanno assistitito all’arrivo della squadra dei vigili del fuoco di Putignano per domare un principio di incendio all’interno di un locale del castello, di proprietà privata. La presenza di legna ed altro materiale infiammabile all’interno di una cantina a quanto pare da tempo abbandonata, ha dato luogo a un principio d'incendio, rivelato da una nuvola di fumo. Sul posto sono accorsi subito i vigili del fuoco e in breve hanno circoscritto e spento le fiamme. L’episodio ha destato preoccupazione perché il castello, che in realtà è un condominio, oltre ad ospitare alcune famiglie, è sede del museo e ospita importanti opere d’arte.