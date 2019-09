Xylella e la Regione che multa se stessa per ritardi: avviato riesame

Il capo del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, Gianluca Nardone, «ha attivato il riesame in autotutela dei procedimenti sanzionatori in danno dell’Arif, anche sulla base del parere del Coordinatore dell’Avvocatura regionale espresso tempo fa e noto agli Uffici». Lo rende noto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in riferimento alle sanzioni che la stessa Regione (per mano dell’osservatorio fitosanitario regionale) ha irrogato contro la sua agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (Arif) per i ritardi nell’abbattimento degli alberi colpiti dalla Xylella.

«L'Arif esegue le ordinanze di estirpazione delle piante infette per conto ed al posto dell’Osservatorio fitosanitario regionale - precisa Emiliano in una nota - Anche solo per tale motivo l’Agenzia giammai avrebbe potuto essere destinataria di sanzioni amministrative». «Proprio l’osservanza del principio di legalità - conclude Emiliano - avrebbe dovuto impedire all’Osservatorio Fitosanitario regionale di comminare sanzioni ad un soggetto, l’Agenzia, diverso da quelli espressamente contemplati dalle norme».