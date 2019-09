San Severo, scontro tra auto e camion su SS16: morto un 60enne

FOGGIA - Incidente mortale sulla SS16 che collega Foggia a San Severo: un uomo di 60 anni ha perso la vita dopo l'impatto tra la sua auto e un camion. Per cause ancora da accertare, all'altezza del km 659 della direttrice, si è verificato un violento scontro tra un autoarticolato che procedeva in direzione Foggia e un'auto, una Bmw X3 che procedeva nell'opposto senso di marcia. Nello schianto ha perso la vita il conducente dell'auto, un uomo di circa 60 anni, le cui generalità non sono state ancora rese note.

Sul posto, per liberare la vittima dalle lamiere, è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Severo. I rilievi del caso, invece, sono affidati agli agenti della Polizia Stradale. Ferito, ma non in modo grave, anche l'autotrasportatore, un 37enne di Orta Nova. (Foto Maizzi)