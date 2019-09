Bari, parla Antenucci: «Contro la Reggina a caccia dei tre punti»

«Sfida Antenucci contro Denis? L'incontro è tra Bari e Reggina, che davanti ha un grande attaccante. Spero di vincere. Giochiamo in casa e cercheremo di conquistare i tre punti": così l’attaccante del Bari Mirco Antenucci ha presentato le motivazioni dei pugliesi per la gara di lunedì contro i calabresi al San Nicola, elogiando il centravanti avversario.

«Gioco meglio con una punta accanto? Decide il tecnico. In passato ho giocato sia da solo che in coppia. Cornacchini - ha spiegato - deve trovare la quadratura. A me giocare con un partner o un esterno non cambia nulla. Ferrari in coppia con me? Se il tecnico la ritiene la soluzione migliore, va bene». "A Rieti abbiamo conquistato una vittoria di cuore. Siamo al 50 per cento del nostro potenziale. Il campionato è lungo e avremo tante gare contro squadre chiuse. Lunedì affrontiamo una squadra tecnicamente pi forte delle altre. Ci stiamo preparando bene, dobbiamo migliorare nella gestione della palla», ha analizzato ancora. «Possiamo fare di più - ha concluso -. Siamo 15-16 ragazzi nuovi. La pressione della piazza? Dobbiamo saperla gestire. Anche le sconfitte servono per farci ripartire. In C si fa fatica a fare calcio contro squadre chiuse».