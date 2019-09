Camion sfonda spartitraffico e perde il carico sulla Brindisi-Taranto: tragedia sfiorata

Terribile incidente stradale questa mattina nel Brindisino, sulla strada che collega Brindisi a Taranto vicino allo svincolo per Restinco. Un camion diretto nel capoluogo jonico, intorno alle 11, si è ribaltato, ha sfondato lo spartitraffico e ha invaso la carreggiata opposta, perdendo parte del carico costituito da materiale ferroso. Alcuni pneumatici sono volati sull'asfalto. Non ci sono altri mezzi coinvolti, tranne un'auto che è stata colpita da una pietra saltata via dallo spartitraffico ed è finita fuori strada.

Il camion era partito da Mesagne, e la strada è stata chiusa al traffico. Non ci sarebbero feriti gravi. Indagano polizia locale e stradale di Brindisi, intervenuti anche Vigili del Fuoco e personale Anas.

(foto Matulli)