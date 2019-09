Foggia, in fila dalle 7 del mattino per il concerto di Ezio Bosso

FOGGIA - In fila dalle 7 di questa mattina per assistere al concerto gratuito del maestro Ezio Bosso in serata al Teatro Umberto Giordano di Foggia. Poco meno di mezz'ora dopo l’apertura dei botteghini, fissata alle 10 in punto, i vaucher di prenotazione erano tutti esauriti.

Quello foggiano è il primo di due concerti «Ezio Bosso dirige i solisti della Europe Philarmonic Orchestra dei giovani dell’Orchestra Filarmonica di Benevento» in Puglia; l’altro si terrà il 19 settembre al Teatro Apollo di Lecce.

«È l’unione di una orchestra realizzata da grandissimi professionisti che si mettono al servizio dei giovani del Mezzogiorno», ha detto il maestro Bosso commentando il concerto. Insieme si va a sperare per un mondo più unito e un mondo migliore fatto di musica. La musica - afferma - è un fuoco a cui mettersi intorno, indipendentemente da che lingua si parli o da che dialetto si ha». A proposito del legame che lo lega con la Puglia, il maestro Bosso scherza: «Tra un pò prendo la residenza. Il Mezzogiorno è una parte meravigliosa della nostra nazione e in questo progetto si uniscono persone che provengono da Brescia, dalla Polonia».