Governo Conte Due: ecco la carica dei ministri pugliesi e lucani. Gli auguri di Emiliano

BARI - Giuseppe Conte ha presentato la lista dei ministri del governo M5s-Pd. Fra gli altri, agli Esteri Luigi Di Maio, all'Interno Luciana Lamorgese, all'Economia Roberto Gualtieri, allo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, Nunzia Catalfo al Lavoro, Lorenzo Guerini Difesa, Dario Franceschini Beni Culturali, Roberto Speranza alla Salute, Paola De Micheli Infrastrutture. Riccardo Fraccaro sottosegretario alla presidenza del Consiglio.

Il secondo governo Conte vede quindi in tutto 21 ministri, 10 del Movimento 5 stelle, 9 del Partito democratico, 1 di Liberi e Uguali e un tecnico. Un terzo della compagine è composta da donne mentre rispetto al primo governo Conte, sono stati confermati cinque ministri del M5s, due dei quali, Bonafede e Costa, nello stesso dicastero. L'età media si aggira attorno ai 47 anni: il più giovane ministro è Luigi Di Maio (33 anni), la "senior" Luciana Lamorgese (66 anni tra qualche giorno).

Questo l'elenco completo:

Luciana Lamorgese (tecnico) all'Interno

Roberto Gualtieri (Pd) all'Economia

Stefano Patuanelli (M5s) allo Sviluppo economico

Roberto Speranza (Leu) alla Salute

Paola De Micheli (Pd) alle Infrastrutture

Lorenzo Guerini (Pd) alla Difesa

Luigi Di Maio (M5s) agli Esteri

Alfonso Bonafede (M5s) alla Giustizia

Vincenzo Spadafora (M5s) ai Giovani e allo sport

Federico D'Incà (M5s) ai Rapporti con il Parlamento

Dario Franceschini (Pd) alla Cultura

Enzo Amendola (Pd) agli Affari europei

Nunzia Catalfo (M5s) al Lavoro

Sergio Costa (M5s) all'Ambiente

Elena Bonetti (Pd) alle Pari opportunità

Giuseppe Provenzano (Pd) al Sud

Paola Pisano (M5s) all'Innovazione tecnologica

Lorenzo Fioramonti (M5s) all'Istruzione

Francesco Boccia (Pd) agli Affari regionali

Fabiana Dadone (M5s) alla Pubblica amministrazione

Teresa Bellanova (Pd) alle Politiche agricole.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio è Riccardo Fraccaro (M5s).

GLI AUGURI DI EMILIANO - «Auguri al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed a tutti i nuovi Ministri del suo Governo. Auguri speciali ai tre pugliesi Conte, Boccia e Bellanova che fanno parte del nuovo Governo!». Lo scrive il presidente della Regione Puglia su Facebook.

«Un abbraccio pieno di orgoglio per Francesco Boccia - sottolinea - nuovo Ministro degli affari regionali, compagno di lotta per la Puglia e per l’Italia sin dal 2004».

«Un ringraziamento a Barbara Lezzi - conclude Emiliano - per il lavoro svolto sin qui».