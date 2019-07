Pastificio Granoro sarà top sponsor della Ssc Bari fino al 2021

BARI - Il pastificio Granoro sarà tra i top sponsor della Ssc Bari e accompagnerà la squadra «nella sua marcia in serie C verso il ritorno nel calcio che conta» nelle due prossime stagioni di campionato. L’accordo, che era già nell’aria, è ufficializzato con un comunicato di Granoro.

«Led a bordo campo, campagne digital, showcoocking in occasione dei match casalinghi - riferisce la nota - saranno alcune delle sponsorship della storica azienda pugliese, tra i più importanti pastifici italiani, che da sempre ha l’intento di sostenere la sana alimentazione anche attraverso lo sport».

«Siamo orgogliosi di poter sostenere l’SSC BARI - ha dichiarato Marina Mastromauro, Amministratore Delegato del Pastificio Granoro - perché riteniamo che lo sport possa essere un incredibile veicolo per poter promuovere sane abitudini alimentari tra i giovani e tra tutti coloro che hanno a cuore uno splendido sport come il calcio. Abbiamo sempre cercato di valorizzare eccellenze del nostro territorio nelle sue varie forme come l’Arte, la Cultura, l’Università. Crediamo che anche il Calcio nel Capoluogo della nostra Regione sia un’eccellenza della nostra Terra e pertanto siamo pronti a sostenerla, augurandoci di portare Granoro in tutte le case dei tifosi del Bari». Soddisfazione - riferisce la nota - è stata espressa anche dal Presidente dell’SSC Bari, Luigi De Laurentiis. «Stiamo lavorando per far tornare Bari e la SSC Bari tra le eccellenze del calcio italiano; essere accompagnati nel nostro cammino da realtà territoriali sane, che sanno esprimere voglia, capacità ed entusiasmo, rende questa avventura ancor più stimolante». "Con Granoro - ha detto ancora - condividiamo la stessa attenzione ai valori del calcio e dell’inclusione, come dimostra la loro scelta di avere come testimonial una delle nostre Azzurre Mondiali. Anche per questo è una realtà che sentiamo particolarmente vicina e con la quale, sono certo, valorizzeremo al meglio questa partnership».