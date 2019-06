Il Bari prende il «San Nicola» convenzione per cinque anni

BARI - Il Bari si «prende» lo stadio San Nicola. Proprio sui titoli di coda del bando proposto dal Comune di Bari, ecco arrivare la manifestazione di interesse avanzata dal sodalizio presieduto da Luigi De Laurentiis per l’assegnazione dell’astronave progettata da Renzo Piano per il prossimo quinquennio. La candidatura del club biancorosso è stata l’unica pervenuta a Palazzo di Città: l’offerta sarà aperta nei primi giorni della prossima settimana, quindi sarà nominata una Commissione che dovrà determinare se la proposta sia conforme al bando, infine si procederà all’assegnazione. Un percorso che va definito soltanto sul piano formale: su quello sostanziale, invece, si raggiunge una stabilità mai toccata in passato.

Il Bari sarà al «San Nicola» per i prossimi cinque anni, senza la necessità di ridiscutere ogni estate accordi destinati ad esaurirsi ed archiviando una volta per tutte le tensioni del passato. Le condizioni esposte dal concorso, peraltro, sono assolutamente compatibili con l’attuale situazione dei galletti: al club toccherà soltanto la gestione ordinaria dell’impianto, senza dover corrispondere un canone (si tratterebbe di un onere troppo gravoso da sostenere in serie C) e con la possibilità di ottimizzare sul piano commerciale gli spazi della struttura. Al Comune resta la manutenzione straordinaria: tra i propositi dell’ente locale, si rimarca la volontà di dedicare fondi quantomeno per il rifacimento dei seggiolini (che, peraltro, permetterebbe al San Nicola di ospitare le manifestazioni Uefa), nonché cercare soluzioni per la copertura ormai orfana di svariati teloni in teflon.

Non solo. La quiete derivante dall’ormai imminente assegnazione consentirà alle parti di dialogare su prospettive future, magari su una convenzione ancor più lunga che potrebbe aprire ad un restyling più profondo dello stadio, soprattutto se la famiglia De Laurentiis fosse interessata a proporre un progetto a più ampio respiro e dalle potenzialità notevolissime.

Intanto, cresce l’attesa per gli sviluppi di mercato: da lunedì sarà ufficialmente aperta la campagna trasferimenti estiva e si attendono i primi annunci sulle operazioni in entrata. Oltre le ormai scontate conferme di Marfella, Di Cesare, Nannini, Hamlili, Bolzoni, Feola, Neglia, Floriano e Simeri, si aggiungeranno gli acquisti ormai conclusi degli esterni Tomasz Kupisz (29 anni, dall’Ascoli) e Alfredo Bifulco (22 anni, dal Napoli), nonché del portiere Pierluigi Frattali (33 anni, dal Parma) e del centrocampista Francesco Corapi (33enne, dal Trapani). Vicino anche il centravanti Franco Ferrari (Genoa), mentre proseguono le trattative per il difensore centrale Marco Perrotta (Pescara), per il terzino Gaetano Letizia (Benevento), nonché per l’attaccante Mirco Antenucci (Spal).