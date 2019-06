Regione Puglia, nomina Cassano commissario Arpal, consiglio respinge revoca

È stata respinta dal Consiglio regionale della Puglia, con 22 voti a favore e 22 contrari espressi con voto segreto, la mozione per la revoca dell’incarico affidato a Massimo Cassano di commissario dell’Arpal, l’agenzia regionale per le politiche attive del lavoro. In caso di parità, infatti, la mozione risulta respinta. Dei 46 consiglieri presenti in aula al momento del voto, in due si sono astenuti. Almeno quattro consiglieri della maggioranza di centrosinistra, quindi, hanno votato a favore della mozione, confermando che le perplessità sulla nomina dell’ex sottosegretario ed esponente politico del centrodestra sono trasversali.



Il presidente della Regione, Michele Emiliano, intervenuto in aula prima del voto, ha difeso la scelta di Cassano, ricordano "le ragioni di particolare urgenza» che hanno portato alla nomina di un commissario e, sulla persona, che «si tratta di un dottore commercialista, di un revisore dei conti, che quindi sarebbe in grado di assumere ruoli importantissimi nella pubblica amministrazione» e «con specifico riferimento all’esperienza nel mondo del lavoro, ha fatto per tre anni il Sottosegretario al lavoro di un Governo nazionale» (quello con Renzi premier, ndr).

Il presidente ha poi evidenziato la necessità «di non farsi tirare dentro la bagarre politica». «Credo che in questo momento il senatore Cassano abbia un incarico di grandissima complessità. Non è scritto da nessuna parte - ha aggiunto Emiliano - che questa sia un’agevolazione di altra natura. Anzi, come dimostrano anche i risultati delle ultime elezioni, i partiti che hanno in mano la funzione del lavoro si sono dimezzati nel loro risultato elettorale»