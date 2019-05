Junior NBA, sesto posto per la scuola Michelangelo di Bari nelle finali a Roma

BARI - Junior Nba, si conclude con un ottimo sesto posto l'avventura di ragazzi e ragazze della scuola media Michelangelo di Bari alle finali nazionali di Roma. La squadra guidata dal professor Mariano Cipriani, vincitrice del round pugliese coi colori dei Minnesota Timberwolwes, ha ben figurato nelle sfide coi pari età provenienti da tutta Italia nella manifestazione cestistica voluta dalla Federbasket in collaborazione con la Nba, la lega di basket dei campioni d’Oltreoceano. Andrea Allegretti, Pietro Amato, Gaia Catalano, Raul Cirillo, Marco D’Errico, Pasquale La Ragione, Sara Perchiazzi, Francesco Savoia e Francesco Salvemini hanno perso suo filo di lana le sfide contro il Collegio San Carlo di Milano, targato Sacramento Kings (18-20) e l'Ic di Arma di Taggia portacolori dei Los Angeles Clippers (7-10), formazioni poi giunte alla finalissima vinta dalla scuola lombarda. Cestisti e cestiste baresi in erba, grazie al successo 22-13 sui Cleveland Cavaliers-IC Pinocchio Montesicuro di Ancona, hanno quindi conquistato la finale per il quinto posto, venendo sconfitti dagli Indiana Pacers-SMS Marco Foscarini.



La classifica della Jr. NBA FIP League 2019

1. Sacramento Kings / Collegio San Carlo Milano

2. Los Angeles Clippers / IC Arma di Taggia

3. Los Angeles Lakers / SMS M. Guerri di Reggello

4. Los Angeles Clippers / IC Pierluigi da Palestrina

5. Indiana Pacers / SMS Marco Foscarini

6. Minnesota Timberwolves / IC Michelangelo di Bari

7. Denver Nuggets / IC Ai Campi Elisi Trieste

8. Cleveland Cavaliers / IC Pinocchio Montesicuro Ancona